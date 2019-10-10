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    مباراة بين أذربيجان وفرنسا

    ١٠.١٠.٢٠١٩ [١٦:١١]

    باكو، 10 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    ستقام اليوم مباراة بين منتخبي أذربيجان وفرنسا لكرة القدم تحت 21 عاما في إطار تصفيات البطولة الأوروبية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن المباراة سيديرها طاقم الحكام البرتغاليين – حكم الساحة أنطونيو إيمانويل كارفالهو نوبري بمساعدة نونو بيريرا وبرونو ألفيس يسوع والحكم الرابع هيلدر مالهيرو.

    ستبدأ المواجهة في الساعة 23:00 بتوقيت باكو.

    AZERTAG.AZ :مباراة بين أذربيجان وفرنسا
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