باكو، 10 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج) ستقام اليوم مباراة بين منتخبي أذربيجان وفرنسا لكرة القدم تحت 21 عاما في إطار تصفيات البطولة الأوروبية. أفادت وكالة أذرتاج أن المباراة سيديرها طاقم الحكام البرتغاليين – حكم الساحة أنطونيو إيمانويل كارفالهو نوبري بمساعدة نونو بيريرا وبرونو ألفيس يسوع والحكم الرابع هيلدر مالهيرو. ستبدأ المواجهة في الساعة 23:00 بتوقيت باكو.

AZERTAG.AZ : مباراة بين أذربيجان وفرنسا

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