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    الرئيس إلهام علييف يصل في زيارة عمل إلى تركمنستان

    ١٠.١٠.٢٠١٩ [١٦:١١]

    عشق آباد، 10 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    وصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في زيارة عمل إلى تركمنستان للمشاركة في اجتماع مجلس رؤساء البلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة.

    أفاد مراسل أذرتاج الخاص أنه كان في استقبال الرئيس الأذربيجاني على ارض مطار عشق آباد الدولي رئيس اللجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة سيرجي بيروتين ونائب رئيس مجلس وزراء تركمانستان إسن مراد أورازجيلدييف وكبار المسؤولين الآخرين.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يصل في زيارة عمل إلى تركمنستان
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