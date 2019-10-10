أوزبكستان لا تبيع القطن الخام إلى الدول الأجنبية

طشقند، 10 أكتوبر، أذرتاج

سوف لا تبيع أوزبكستان القطن الخام إلى الدول الأجنبية في العام القادم. وسيتم استعمال جميع المحاصيل في البلاد.

صرح بذلك وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكي سردار مشيراً إلى أنه سيتم تصدير منتجات المنسوجات الجاهزة إلى الخارج.

وقال سردار امورزاكوف: " سيتم تصدير منتجات المنسوجات من أوزبكستان بقيمة أكثر من ملياري دولار إلى دول أجنبية في هذا العام، وبحلول عام 2025 سيرتفع هذا الرقم إلى 8 مليارات".

وقال الوزير أيضاً إن أوزبكستان تخفض بشكل مطرد مبيعاتها من القطن الخام إلى الدول الأجنبية. لذا، تم بيع القطن الخام ب1.5 مليار دولار في الخارج في عام 2010 ، بينما انخفض هذا الرقم في عام 2015 إلى 736 مليون دولار مقارنة بـ 222 مليون دولار في العام الماضي.

غولو كانكارلي

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طشقند