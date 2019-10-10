لاعبو الشطرنج الأذربيجانيون يبادرون المنافسات في مسابقة المرشحين

باكو، 10 أكتوبر، أذرتاج

ستجري الجولة الأولى من مباريات FIDE Grand Swiss 2019 للشطرنج في جزيرة مان اليوم.

أفادت وكالة أذرتاج أن أربعة لاعبين أذربيجانيين في الشطرنج يشاركون في المباريات التي تسمح التأهل لمسابقة المرشحين. في الجولة الأولى، سيتنافس لاعبونا رؤوف محمدوف مع جوفانكا هاوسكا (إنجلترا) ونجات عباسوف مع سيرجي كارياكين (روسيا) وواصف دوراربيلي مع دانيل دوبوف (روسيا) وإلتاج سافارلي مع أنتون كوروبوف (أوكرانيا).

سيحصل الفائز في البطولة التي يبلغ رصيدها للجوائز 432.500 دولار على 70 ألف دولاراً والفائز بالمركز الثاني على 50 ألف دولاراً والفائز بالمركز الثالث على 40 ألف دولاراً.

ستنتهي البطولة التي عبارة عن 11 جولة في 21 أكتوبر.