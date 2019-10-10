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    إيران تطلق سراح الصحفية الروسية

    ١٠.١٠.٢٠١٩ [١٧:٠٤]

    طهران، 10 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    اطلقت إيران سراح الصحفية الروسية يوليا يوزيك في وقت مبكر من صباح يوم 10 أكتوبر. غادرت اليوم إيران إلى موسكو.

    قال الملحق الإعلامي الروسي في طهران أندريه غانينكو إن السلطات الإيرانية اعتقلت يوزيك للاشتباه في تجسسها لصالح الاستخبارات.

    يذكر أن السلطات المحلية احتجزت يوزيك يوم 2 أكتوبر عقب وصولها إلى طهران في 29 سبتمبر.

    AZERTAG.AZ :إيران تطلق سراح الصحفية الروسية
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