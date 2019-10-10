باكو، 10 أكتوبر، (أذرتاج). جرى في التاسع من أكتوبر لقاء ودي دولي بين منتخبي البحرين وأذربيجان لكرة القدم على ملعب البحرين الوطني. افاد مراسل وكالة (أذرتاج) أن المباراة انتهت لصالح المنتخب الاذربيجاني بـ3 اهداف مقابل هدفين.

AZERTAG.AZ : منتخب أذربيجان يفوز على البحرين وديا

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