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    كازاخستان تسترجع 14 طفلا آخر من العراق

    ١٠.١٠.٢٠١٩ [١٧:١٦]

    نورسلطان، 10 أكتوبر (أذرتاج).

    تواصل الحكومة الكازاخستانية العمل في استرجاع رعاياها من مناطق الحرب في العراق.

    أفادت وكالة أّذرتاج ان وزير الخارجية الكازاخستاني مختار تليفيردي اعلن تخطيط الحكومة الكازاخية في استرجاع أطفال الأمهات الكازاخستانيات السجينات على مدى الحياة في المعتقلات العراقية. وأضاف ان هذا سيكون استمرارا لعملية "جوسان" المنفذة منذ بداية هذا العام لاسترجاع رعايا كازاخستان من منطقة الحرب في سوريا. أجرت كازاخستان على هامشها 3 عمليات.

    يذكر ان كازاخستان نفذت عملية خاصة تدعى "جوسان" لاسترجاع الناس من مناطق القتال منذ بداية العام 2019. نتيجة 3 عمليات مقامة في اطارها تم استرجاع 600 شخص منهم 406 طفل الى كازاخستان.

    AZERTAG.AZ :كازاخستان تسترجع 14 طفلا آخر من العراق
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