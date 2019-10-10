البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار ليوم 11 أكتوبر
AzerTAg.az
١٠.١٠.٢٠١٩ [١٧:٥٣]
باكو، 10 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 11 أكتوبر / تشرين الأول.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 11 أكتوبر / تشرين الأول.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٩.١٠.٢٠١٩ [١٧:٣٨]
٠٨.١٠.٢٠١٩ [١٨:٠٤]
٠٧.١٠.٢٠١٩ [١٧:٣٩]
٠٤.١٠.٢٠١٩ [١٨:١٣]
١٠.١٠.٢٠١٩ [٢١:٣٧]
١٠.١٠.٢٠١٩ [١٩:٥٩]
١٠.١٠.٢٠١٩ [١٥:١٠]
١٠.١٠.٢٠١٩ [١٤:٥٩]
١٠.١٠.٢٠١٩ [١٨:٤٣]
١٠.١٠.٢٠١٩ [١٨:٣٠]
١٠.١٠.٢٠١٩ [١٧:٥٥]
١٠.١٠.٢٠١٩ [١٧:٥٣]
١٠.١٠.٢٠١٩ [١٨:٢١]
١٠.١٠.٢٠١٩ [١٥:٥٣]
١٠.١٠.٢٠١٩ [١٤:٥٣]
٠٩.١٠.٢٠١٩ [٢٠:٠٥]
١٠.١٠.٢٠١٩ [١٦:٤٣]
٠٨.١٠.٢٠١٩ [١٢:٥٣]
٠٧.١٠.٢٠١٩ [٢٠:٤٨]
٠٧.١٠.٢٠١٩ [١٩:٥٩]
٠٩.١٠.٢٠١٩ [١٩:٤٨]
٠٨.١٠.٢٠١٩ [٢٢:١٠]
٠٧.١٠.٢٠١٩ [١٦:٢٣]
٠٤.١٠.٢٠١٩ [١٨:٠٦]
١٠.١٠.٢٠١٩ [٢١:٣٣]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٣٩]
١١.٠٨.٢٠١٩ [١٥:٥٢]
٠٩.١٠.٢٠١٩ [١٢:٢١]
٠٧.١٠.٢٠١٩ [١٣:٤٨]
٠٥.١٠.٢٠١٩ [١٩:٥١]
٣٠.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٥٨]
١٠.١٠.٢٠١٩ [٢١:٣٢]
١٠.١٠.٢٠١٩ [١٣:٠٣]
٠٩.١٠.٢٠١٩ [٢٠:٠٤]
٠٩.١٠.٢٠١٩ [١٧:٠١]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك