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    الرئيس إلهام علييف يلتقي نظيره التركماني

    ١٠.١٠.٢٠١٩ [١٧:٥‎٠]

    عشق آباد، 10 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رئيس تركمنستان قربانقلي بردي محمدوف.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي نظيره التركماني
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