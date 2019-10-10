توقيع بروتوكول تعاون بين أذربيجان وتركيا
AzerTAg.az
١٠.١٠.٢٠١٩ [١٧:٥٥]
باكو، 10 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
تم التوقيع على بروتوكول حول التعاون بين معهد بحوث الإصلاحات الاقتصادية ومجمع سومغايت الكيماوي الصناعي ومعهد المعايير التركية.
أفادت وكالة أذرتاج أن الوثيقة وقعت في اطار المؤتمر الدولي "تطبيق المعايير - التعاون بين أذربيجان وتركيا" المنعقد اليوم في باكو.
قال نائب وزير الاقتصاد نيازي سفروف إن البروتوكول ستأثر إيجابيا على تنمية العلاقات المستقبلية والمعايير الدولية في الشركات: "تم تنفيذ 32 مشروعا بين أذربيجان ووكالة التعاون والتنسيق التركية منذ بداية هذا العام حتى الآن".
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