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    اتفاقية التجارة التفضيلية بين أذربيجان وتركيا جاهزة للتوقيع

    ١٠.١٠.٢٠١٩ [١٨:٣٠]

    باكو، 10 أكتوبر (أذرتاج).

    اتفاقية التجارة التفضيلية بين أذربيجان وتركيا جاهزة للتوقيع.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها نائب وزير الاقتصاد نيازي سفروف في حديثه مع الصحفيين.

    وقال ان تركيا اتفقت مع أذربيجان حول التجارة التفضيلية مع نخجيوان. تم التوصل الى اتفاق ناجح حول تصدير المنتجات المصنوعة في نخجيوان إلى تركيا. وتجري المحادثات حول التجارة التفضيلية مع أذربيجان.

    أضاف نائب الوزير ان نخجيوان منطقة تعاني من الحصار. لذا ستتضمن الاتفاقية المزمع توقيعها مع أذربيجان عددا من الالتزامات. ان الاتفاقية جاهزة للتوقيع باعتبار مصالح الجانب الأذربيجاني.

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