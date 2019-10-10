أذربيجان وجورجيا تستأنفان نشاط اللجنة الاقتصادية بينهما

تبليسي، 10 أكتوبر، (أذرتاج).

افاد مراسل وكالة (أذرتاج) أن رئيس الوزراء الجورجي جيورجي قاخاريا قال في كلمته خلال اجتماع الحكومة عقدتها اليوم إن اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين أذربيجان وجورجيا أوقفت نشاطها منذ 10 سنوات مصرحا بأنه سيتم اتخاذ خطوة أولى بهذا الخصوص في النصف الثاني من شهر نوفمبر مضيفا الي أنه عقد خلال زيارته الرسمية الي أذربيجان مناقشات في مجالات التجارة والنقل والاستثمار المتبادل وغيرها من المجالات منوها بأن تم الاتفاق على اتخاذ خطوات ملموسة لتعميق التعاون في تلك المجالات.

وذكر رئيس الحكومة الجورجية أن هناك اتفاق بين الجانبين لاستئناف نشاط اللجنة معربا عن يقينه بأن اللجنة ستكون وسيلة فعالة من حيث تعزيز التعاون الاقتصادي بيننا.

خطائي عزيزوف

مراسل وكالة (اذرتاج) الخاص

تبليسي