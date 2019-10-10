جان رينيه فورني: تطور العلاقات بين سويسرا وأذربيجان بارز على الصعيد الدولي أيضا

باكو، 10 أكتوبر/ (أذرتاج).

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني إلمار محمدياروف رئيس مجلس كانتونات الاتحاد السويسري جان رينيه فورني والوفد المرافق له.

أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن المكتب الصحفي للخارجية الأذربيجانية بأن الوزير إلمار محمدياروف أشار في اللقاء الي المشاريع الاقتصادية الناجحة المنفذة من قبل البلدين ونشاط الشركات السويسرية في السوق الاذربيجاني. كما ذكر الوزير أن هناك أكثر من 70 شركة سويسرية تعمل داخل أذربيجان بنجاح لافتا الي توافر إمكانيات واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي المتبادل أكثر فأكثر.

ومن جانبه قال جان رينيه فورني إن تطور العلاقات بين البلدين يبرز على الصعيد الدولي أيضا مشيرا الي دعم سويسرا لمشروع طريق الحرير منوها بدور أذربيجان المهم بخصوص هذا المشروع.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول التهديدات للأمن الإقليمي.

وتحدث وزير الخارجية إلمار محمدياروف عن أولويات السياسة الخارجية الأذربيجانية لافتا الي ضرورة حل نزاع قاراباغ الجبلي بين أرمينيا وأذربيجان في إطار مبادئ القانون الدولي والحدود المتعارف عليها دوليا مشددا علي ضرورة عودة اللاجئين الاذربيجانيين الي ديارهم الام.

كما تحدث الوزير محمدياروف خلال اللقاء عن الاستثمارات التي ضخها للسوق السويسري من قبل أذربيجان وكذلك الاستثمارات السويسرية في السوق الاذربيجاني.

وأشاد جان رينيه فورني الي نشاط شركة "سوكار" الأذربيجانية الوطنية للنفط في سويسرا.