باكو تستضيف اجتماع المجلس الاستشاري المعني بقضايا العمل والعمالة والحماية الاجتماعية لسكان رابطة الدول المستقلة

باكو، 10 أكتوبر، أذرتاج

سيعقد اجتماع المجلس الاستشاري المعني بالعمل والعمالة والحماية الاجتماعية لسكان الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة في 14 أكتوبر في باكو.

أفادت وكالة أذرتاج استناداً إلى المكتب الصحفي للجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة، أنه تم إدراج 21 بنداً في أجندة الاجتماع. من بينها وضع التعاون في المجال العملي الاجتماعي لبلدان رابطة الدول المستقلة وآفاقه، والظروف الاجتماعية للعمل في دول الكومنولث والتدابير المتخذة في هذا المجال. سيقوم الجانب الأذربيجاني بإبلاغ المشاركين لمعلومات عن الإجراءات الإلكترونية المستخدمة في القيام بالفحوصات الطبية الاجتماعية.

سيناقش الاجتماع الممارسات الناجحة في مجال العمل والتأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس اقتراح الجانب البيلاروسي. وبناءً على اقتراح مندوب أوزبكستان سيدرس أعضاء المجلس التعاون في توفير الدعم الاجتماعي في اتجاه تحقيق الذات لجيل الشباب.

كما ستجرى مناقشة قضايا التعاون في ضمان العمالة في إطار المناقشات حول تنفيذ المهام ذات الأولوية بشأن تشكيل سوق العمل المشترك وتنظيم هجرة اليد العاملة. بالإضافة إلى ذلك، وبناءً على اقتراح الجانب الكازاخستاني سيناقش المشاركون إجراءات المراقبة والتحكم المشتركة لتقييم ظروف العمل في مواقع العمل والسلامة المهنية. سوف تقترح روسيا النظر في مشروع التوصيات حول هيكل المعايير المهنية في الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة.

ستركز جلسة باكو على صياغة القوانين التشريعية للجمعية البرلمانية الدولية لرابطة الدول المستقلة والنظام الأساسي الجديد للمجلس الاستشاري في المجال العملي الاجتماعي، إلى جانب القضايا التنظيمية الأخرى.

يعد المجلس الاستشاري للعمل والعمالة والحماية الاجتماعية لسكان الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة من أقدم هيئات الكومنولث التي تعمل في إطار التعاون في مختلف المجالات. أنشئ المجلس في عام 1992 بغية وضع سياسة متفق عليها في مجالات علاقات العمل والشراكات الاجتماعية وحماية العمال وهجرة العمالة والعمالة والحماية الاجتماعية للسكان في الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة.

يشارك المجلس الاستشاري أيضا في إعداد ومناقشة الاتفاقات الدولية المتعددة الأطراف والبرامج الشاملة وغيرها من الوثائق الأخرى الداخلة ضمن صلاحياته، ويشارك أيضاً في إعداد قوانين وتوصيات نموذجية في المجال الاجتماعي ومجال العمل، ويقر مبادئ ومعايير تحديد حالة الأشخاص المتأثرين بالإشعاع ويعرضها.