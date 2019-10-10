مساهمة أذربيجان في مجتمع المانحين في إطار شراكتها مع الصندوق العالمي

ليون، 10 أكتوبر، أذرتاج

بدأ تعاون وزارة الصحة لجمهورية أذربيجان مع الصندوق العالمي في مجال مكافحة الإيدز والسل والملاريا منذ عام 2005 وفيما بعد توسع نطاق التعاون أكثر بمشاركة في مشاريع السل والملاريا.

أفادت أذرتاج أن نائب وزير الصحة إلسيفار أغاييف صرح بذلك في المؤتمر السادس للصندوق والذي عقد في مدينة ليون لتمويل أنشطة الصندوق العالمي في مكافحة الإيدز والسل والملاريا ولوضع حد على هذه الأوبية بحلول عام 2030.

وقال نائب الوزير إن شراكة المانحين الأجانب والمنظمات الدولية والإرادة السياسية العالية وتعبئة المجتمع الصحي أدت إلى بعض النتائج الإيجابية.

لقد مكنت استراتيجية منظمة الصحة العالمية (WHO) الوقائية بخصوص هذه الأمراض من تقليل معدل حالات الإصابة بهذه الأوبية والوفيات بسببها.

نتيجة إنجاز مشاريع الصندوق العالمي التي تم ربطها ببرامج الدولة في بلدنا لم يحدث أي إصابة بمرض الملاريا في السنوات الخمس الماضية. في هذا الصدد، انطلقت عملية الحصول على شهادة منظمة الصحة العالمية لوضع بلد خالٍ من الملاريا.

كما تحدث نائب وزير الصحة إلسيفار أغاييف عن التقدم المحرز في مجال مكافحة الإيدز والسل والملاريا خلال العقد الماضي. على أساس سياسة الاستدامة المالية والتمويل المشترك للصندوق العالمي تزداد المخصصات من ميزانية الدولة كل عام لمواصلة مكافحة الأمراض باستمرار. وقد تم إنشاء القاعدة المعيارية للحكومة ووزارة الصحة لمكافحة هذه الأمراض ويجري تحسينها باستمرار وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

تفتح دولتنا المتقدمة من ناحية التوجه الاجتماعي والتطور الاقتصادي بمشاركتها في مؤتمر المانحين ليومنا هذا الصفحة الجديدة في شراكتها مع الصندوق العالني وتتخذ الخطوات الأولى نحو المساهمة في مجتمع المانحين.

وقال إلسيفار أغاييف: "نأمل أن نواصل العمل المشترك مع الصندوق العالمي لبناء أنظمة صحية قوية ومستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

شارك في أعمال المؤتمر أيضا مستشار سفارة أذربيجان في فرنسا واقف أغاييف.

شهله أغالاروفا

المراسلة الخاصة لأذرتاج

ليون