محمود فايزي: لا قوة يمكنها تقويض العلاقات الودية بين إيران وأذربيجان

طهران، 10 أكتوبر.

إن لشعبي إيران وأذربيجان تاريخ وتقاليد وقيم دينية مشتركة. توفر هذه الحقائق أساساً جيداً للدولتين لبناء علاقات وثيقة.

أفادت أذرتاج أن هذه التصريحات وردت من رئيس مكتب الرئاسة الإيرانية محمود فايزي الذي قال إن رئيسي البلدين اجتمعا ست مرات خلال السنوات الخمس الماضية وناقشا تنمية العلاقات. تدل هذه الاجتماعات على الإرادة السياسية العالية لكلا الرئيسين.

أكد محمود فايزي أن العلاقات بين البلدين تتطور بنجاح. ويبين هذا التعاون نفسه في المجال الاقتصادي. تشارك إيران وأذربيجان في تشكيل ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب. سيربط هذا المشروع ليس فقط إيران وأذربيجان، ولكن أيضا آسيا وأوروبا.

أفاد رئيس مكتب الرئاسة أن الإمكانات الاقتصادية لدولتينا هائلة وستسمح بتوسيع العلاقات. لا ترى إيران أي عقبات أمام توسيع العلاقات مع أذربيجان في جميع المجالات.

وقال محمود فايزي "إن علاقاتنا ودية قائمة على الصداقة والأخوة" مضيفًا أنه لا توجد قوة يمكنها تقويض هذه العلاقات الأخوية.

رابيل كتانوف

المراسل الخاص أذتاج

طهران