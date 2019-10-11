رئيس أذربيجان يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس فرنسا

باكو، 11 أكتوبر، (أذرتاج).

تلقى الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في العاشر من أكتوبر اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن المكتب الإعلامي لرئيس أذربيجان بأن رئيس فرنسا طلب خلال المكالمة الهاتفية من الرئيس إلهام علييف دعم أذربيجان للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا الذي تم تأسيسه بمبادرة منه.

ومن جانبه أعرب الرئيس الهام علييف عن دعمه لهذه المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي مؤكدا استعداد الجانب الاذربيجاني لتقديم الاسهامات في مكافحة تلك الامراض.

ومن جهته أعرب الرئيس الفرنسي عن خالص شكره للرئيس الاذربيجاني مشيرا الي أنه سيتم ذكر الدعم الاذربيجاني في مؤتمر الصندوق المزمع عقده في مدينة ليون قريبا.

كما بحث رئيسا البلدين اثناء المكالمة الهاتفية تطور العلاقات الثنائية بين البلدين