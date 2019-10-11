عشق آباد، 11 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج) انعقد اليوم اجتماع محدود لمجلس رؤساء البلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة في مدينة عشق آباد عاصمة تركمنستان. وأفاد مراسل أذرتاج الخاص أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف شارك في الاجتماع. استقبل رئيس تركمانستان قربان قولي بيردي محمدوف الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وغيرهم من رؤساء الدول والحكومات. والتقطت صورة فوتوغرافية للرؤساء. ثم التقطت صورة مشتركة لرؤساء الدول المشاركة في الاجتماع. رحب رئيس تركمانستان الضيوف وتمنى النجاح للاجتماع. وثم تحدث السكرتير التنفيذي للجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة سيرغي ليبيديف عن جدول أعمال الاجتماع. والقى رئيس أذربيجان إلهام علييف كلمة في الاجتماع.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يحضر اجتماع محدود لمجلس رؤساء بلدان رابطة الدول المستقلة في عشق آباد

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