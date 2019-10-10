الرئيس إلهام علييف يلتقي نظيره المولدافي ايغور دودون

عشق آباد، 10 أكتوبر، (أذرتاج).

التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في العاشر من أكتوبر مع نظيره المولدافي ايغور دودون.

افاد مراسل وكالة (أذرتاج) أن الرئيس الاذربيجاني أعرب عن سعادته بهذا اللقاء مشيرا الي أن اللقاء فرصة جيدة لتبادل الآراء حول الاجندة الثنائية مستذكرا لقاءاته السابقة مع نظيره المولدافي مضيفا الي ان تلك اللقاءات شهدت مناقشة مجموعة واسعة من التعاون الثنائي وأنها أعطت دفعة قوية لتطوير العلاقات بين البلدين معربا عن ثقته في أن النشاط المتبادل الوثيق سيكون مستمرا منوها بأن هناك مواضيع ومجالات كثيرة للتعاون الفعال مضيفا أن علاقات الصداقة القائمة بين البلدين هي قاعدة جيدة لتطوير النشاط المتبادل سواء كان في المجال التجاري او الاقتصادي او الاستثماري. وقال الرئيس قال الرئيس إلهام علييف إن مولدافيا بلد صديق لأذربيجان معربا عن اعتقاده بأن اعتقاده بأن هذا اللقاء أيضا يكون مثمرا ومفيدا وسيعطي دفعة جديدة لتطوير العلاقات بين البلدين.

ومن جهته أعرب الرئيس المولدافي عن سعادته بهذه الفرصة لتبادل الآراء حول العلاقات الثنائية مع نظيره الاذربيجاني. وذكر الرئيس المولدافي أنه قال خلال لقائه الأخير مع الرئيس الاذربيجاني في العاصمة باكو أنه سيتم تجديد أعضاء اللجنة الحكومية المشتركة من الجانب المولدافي في أسرع وقت ممكن مصرحا بأن الحكومة المولدافية قد عينت يوم أمس الخميس وزير الاقتصاد رئيسا مشاركا للجنة الحكومية المشتركة بين البلدين معربا عن ثقته في انعقاد اجتماع اللجنة قريبا.

كما ذكر الرئيس المولدافي أنه قد أرسل قبل عدة أسابيع دعوة رسمية لنظيره الاذربيجاني لزيارة بلاده مشيرا الي أن اللقاء فرصة جيدة لمناقشة ترتيبات زيارة رسمية للرئيس الاذربيجاني الي مولدافيا وعقد اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة في العاصمة كيشيناو.