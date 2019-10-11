قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 22 مرة خلال اليوم

باكو، 11 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تواصل قوات الاحتلال الأرميني انتهاك نظام وقف إطلاق النار على خط الجبهة حيث أخلت بالهدنة 22 مرة خلال اليوم من مختلف الاتجاهات باستخدام الأسلحة الثقيلة والرشاشات كبيرة العيار.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قرى دوفيخ وفوسكيفان وفوسكيبار والمرتفعات بمحافظة نيمبريان الأرمينية وقريتي بيركابير وباراواكار بمحافظة إجوان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرى كمرلي وقوشجو أيريم وأشاغي أسكيبارا وقيزيلحاجيلي والمرتفعات بمحافظة قازاخ الأذربيجانية.

كما أن مواقع الاحتلال الأرميني المرابطة قرب قرى طاغي بكلي وشيخلار ومرزيلي بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرى قاراخانبكلي وقورقان وهوراديز بمحافظة فضولي الأذربيجانية وكذلك بمرتفعات محتلة بمحافظتي جورانبوي وتارتار الأذربيجانيتين استهدفت مواقع الدفاع الأذربيجاني المتقابلة.