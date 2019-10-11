انفجار ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر

طهران، 11 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

حدث انفجار على متن ناقلة نفط إيرانية في بحر الأحمر صباح اليوم الجمعة.

أفادت وكالة أذرتاج أن حادث التفجير أدى إلى تسرب النفط المخزون فيهما إلى البحر الأحمر. يحقق الخبراء المتواجدون على متن السفينة حاليا في أسباب وقوع الانفجار وقد اعربوا عن توقعهم ان يكون الحادث بفعل عمل إرهابي.