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    لقاء موسع لمجلس رؤساء بلدان رابطة الدول المستقلة في عشق آباد

    ١١.١٠.٢٠١٩ [١٤:٣١]

    عشق آباد، 11 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    جرى اليوم لقاء موسع لمجلس رؤساء البلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة في مدينة عشق آباد عاصمة تركمنستان.

    وأفاد مراسل أذرتاج الخاص أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف شارك في هذا اللقاء.

    AZERTAG.AZ :لقاء موسع لمجلس رؤساء بلدان رابطة الدول المستقلة في عشق آباد
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