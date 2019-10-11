وزارة الخارجية: أذربيجان تدين بشدة كافة اشكال ومظاهر الإرهاب

باكو، 11 أكتوبر، (أذرتاج).

افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأن وزارة الخارجية الأذربيجانية أصدر بيانا وجاء فيه أن أذربيجان تدين بشدة كافة اشكال الإرهاب ومظاهره وأنها تدعم جميع جهود المجتمع العالمي في مكافحة الإرهاب.

كما جاء في بيان الخارجية الأذربيجانية أن أذربيجان على يقين تام بأن عملية "نبع السلام" التي تنفذها القوات المسلحة التركية ستخدم القضاء على خطر الإرهاب في إطار وحدة أراضي سورية وعودة اللاجئين الي بيوتهم وحل القضايا الإنسانية وضمان السلام والاستقرار، كما أعلنتها الحكومة التركية.