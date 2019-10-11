    • / سياسة

    سياسة


    وزارة الخارجية: أذربيجان تدين بشدة كافة اشكال ومظاهر الإرهاب

    ١١.١٠.٢٠١٩ [١٥‎:٣٠]

    باكو، 11 أكتوبر، (أذرتاج).

    افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأن وزارة الخارجية الأذربيجانية أصدر بيانا وجاء فيه أن أذربيجان تدين بشدة كافة اشكال الإرهاب ومظاهره وأنها تدعم جميع جهود المجتمع العالمي في مكافحة الإرهاب.

    كما جاء في بيان الخارجية الأذربيجانية أن أذربيجان على يقين تام بأن عملية "نبع السلام" التي تنفذها القوات المسلحة التركية ستخدم القضاء على خطر الإرهاب في إطار وحدة أراضي سورية وعودة اللاجئين الي بيوتهم وحل القضايا الإنسانية وضمان السلام والاستقرار، كما أعلنتها الحكومة التركية.

    AZERTAG.AZ :وزارة الخارجية: أذربيجان تدين بشدة كافة اشكال ومظاهر الإرهاب
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٠.١٠.٢٠١٩ [٢١:٣٧]
    محمود فايزي: لا قوة يمكنها تقويض العلاقات الودية بين إيران وأذربيجان
    ١٠.١٠.٢٠١٩ [١٩:٥‎٩]
    جان رينيه فورني: تطور العلاقات بين سويسرا وأذربيجان بارز على الصعيد الدولي أيضا
    ١٠.١٠.٢٠١٩ [١٥‎:١٠]
    جيورجي قاخاريا: أذربيجان وجورجيا شريكان اقتصاديان قويان
    ١٠.١٠.٢٠١٩ [١٤:٥‎٩]
    إدانة سياسة أرمينيا العدوانية في القناة التلفزيونية الأوكرانية
    وزارة الخارجية: أذربيجان تدين بشدة كافة اشكال ومظاهر الإرهاب