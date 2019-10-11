رفض الاقتراح الاستفزازي للأرمن في اجتماع اللجنة الدائمة للجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة

باكو، 11 أكتوبر، أذرتاج

عقد الاجتماع العادي للجنة الدائمة للشؤون السياسية والتعاون الدولي للجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة في 10 أكتوبر في سانكت بطرسبرغ بالاتحاد الروسي.

أفادت أذرتاج أن كلاً من عضوي البرلمان رفعت غولييف وراسم موسابييوف والمندوب المفوض لجمهورية أذربيجان لدى رابطة الدول المستقلة – نائب الأمين العام للجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة آيدين جعفروف مثل أذربيجان في هذا الاجتماع.

في الاجتماع أنتخب عضو البرلمان رفعت غولييف من جديد نائباً لرئيس الجنة الدائمة للشؤون السياسية والتعاون الدولي للجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة.

أبدى أعضاء الوفد الأذربيجاني نشاطاً كبيراً في مناقشة جميع القضايا وأظهروا موقفاً مبدئياً.

على وجه الخصوص، جرت مناقشة البند الثاني في جدول الأعمال وهو مشروع النظام الأساسي لمركز المراقب في رابطة الدول المستقلة في جو متوتر جداً. رفضت الاقتراحات الاستفزازية للأرمن في أعقاب كلمات عضوي البرلمان رفعت غولوييف وراسم موسابييوف وآيدين جعفروف.

وبالتالي، في الجلسة السابقة تمت مناقشة منح صفة المراقب في رابطة الدول المستقلة للدول الإسلامية في آسيا وعرضت على برلمانات الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة تقديم مقترحات محددة بشأن النظام الأساسي.

ومع ذلك، قدم البرلمان الأرميني مقترحات استفزازية للغاية وكان هدفها الحيلولة دون منح صفة المراقب للدول الإسلامية. أثار الموقف المتحيز للأرمن تجاه الدول الإسلامية غضب برلمانيي أذربيجان وعارضا بشدة اقتراحات الجانب الأرمني ومنعا تبنيها في الاجتماع.

في نهاية الاجتماع، تقرر إرسال مشروع النظام الأساسي للمراجعة إلى برلمانات الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة.

وأشير إلى أنه إما سيتم إعداد مشروع النظام الجديد، إما سيبقي المشروع المقدم في العام الماضي ساري المفعول.

اقترح أعضاء وفدنا أيضاً أن يخضع المشروع للفحص القانوني في الجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة إذا لزم الأمر. وهكذا، تم منع استفزاز آخر للأرمن ضد المسلمين.

نوقشت في الاجتماع أيضاً "الإجراءات المنفذة في الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للحرب الوطنية العظمى في 1941-1945".

اقترح البرلماني الأذربيجاني رفعت غولييف الذي شارك بنشاط في النقاشات إصدار "الميدالية التذكارية" تكريماً للذكرى الخامسة والسبعين للنصر ومنحها للمقاتلين المشاركين في المعارك والعاملين في الجبهة الخلفية في الحرب. وأعرب المشاركون في الاجتماع وكبار المسئولين للجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة عن ترحيبهم للاقتراح ويتوقع تقديمه إلى رئاسة الجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة. وامتازت مناقشة القضايا الأخرى أيضاً بمشاركة فعالة لأعضاء الوفد البرلماني الأذربيجاني.