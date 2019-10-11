استرجاع 64 طفلا أوزبكيا من معسكرات العراق
AzerTAg.az
١١.١٠.٢٠١٩ [١٧:٥٦]
طشقند، 11 أكتوبر (أذرتاج).
استرجعت أوزبكستان 64 طفلا أوزبكيا محرومين من حماية الوالدين كانوا يعيشون في المعسكرات في العراق الى ارض الوطن في 11 أكتوبر.
أفاد مراسل أذرتاج انه تم استرجاع 39 طفلا و25 طفلة منهم 14 طفلا عمرهم لا يتجاوز 3 أعوام. قتل آباء الأطفال في المعارك بينما سجنت والداتهم مدى الحياة او لمدة 10-20 عاما بتهمة المشاركة المباشرة او غير المباشرة في الحرب وبإلحاقهن ضرارا بعملية السلام.
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