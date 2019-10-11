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    ارتفاع تبادل التجارة بين أذربيجان والصين خلال العام الجاري

    ١١.١٠.٢٠١٩ [١٨:٠٤]

    باكو، 11 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    زاد حجم التبادل التجاري بين أذربيجان والصين مرتين خلال أشهر يناير - أغسطس من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد الأذربيجاني والرئيس المشارك للجنة التعاون التجاري والاقتصادي بين أذربيجان والصين شاهن مصطفايف.

    أكد الوزير أن زيادة حجم التبادل التجاري تعتبر اتجاهات مهمة في اطار العلاقات مع الصين. تعمل في أذربيجان نحو 120 شركة صينية في مجالات التجارة والخدمات والصناعة والبناء والتمويل والزراعة وغيرها. كما تشارك الشركات الصينية في المشاريع الحكومية في أذربيجان.

    اعلن الوزير أن الشركات الأذربيجانية تشارك بشكل فعال في المعارض بالصين. ستشارك أذربيجان في المعرض الصيني الدولي الثاني للمنتجات المستوردة الذي سيعقد في شنغهاي في شهر نوفمبر من العام الجاري.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع تبادل التجارة بين أذربيجان والصين خلال العام الجاري
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