أكثر من 200 ألف أجنبي يزور أذربيجان في سبتمبر

باكو، 11 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

زار أذربيجان خلال شهر سبتمبر من العام الجاري 280 ألف أجنبي وعديم الجنسية وذلك أكثر 48 ألف أو بنسبة 20.8 في المائة قياسا إلى الشهر ذاته العام السابق.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة السياحة الحكومية أن معظم السياح زار أذربيجان من إيران وآسيا الوسطى. تم تسجيل الزيادة في عدد الزائرين من إيران 33 الف شخص أي مرتين وفي آسيا الوسطى بنسبة 88 في المائة. 6.7 الف او أكثر من 13 في المائة من الوافدين من مواطني جورجيا و5.3 الف أو أكثر من 8 في المائة من روسيا و231.8 في المائة من تركمنستان و83.7 في المائة أو 3 آلاف من آسيا الجنوبية والهند و96.1 في المائة أو 3.8 ألف من المملكة العربية السعودية.