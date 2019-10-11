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    ليلى علييفا تزور الحديقة المركزية في باكو

    ١١.١٠.٢٠١٩ [١٨:٤٠]

    باكو، 11 أكتوبر، (أذرتاج).

    قامت نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ومؤسِّسة الجمعية الأهلية " IDEA " ورئيستها ليلى علييفا بزيارة الحديقة المركزية التي أنشئت في شارع فضولي بباكو.

    افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأن السيدة ليلى علييف تفقدت الظروف المهيأة في الحديقة الجديدة التي أنشئت من اجل جعل المدينة أكثر جمالا.

    وشاركت السيدة ليلى علييفا مع متطوعي الجمعية الاهلية "IDEA" في حملة زرع الأشجار بالحديقة التي تبلغ مساحتها 20 هكتار.

    AZERTAG.AZ :ليلى علييفا تزور الحديقة المركزية في باكو
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