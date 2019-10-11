حجم استخراج النفط اليومي في أذربيجان يبلغ 755 الف برميل

باكو، 11 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

كان حجم استخراج النفط اليومي في أذربيجان خلال شهر سبتمبر 755 ألف برميل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة أن 683 ألف برميل من الحجم المذكور كان من النفط الخام و72 ألف برميل من المكثفات. وتم تصدير 560 ألف برميل من النفط الخام و68 ألف برميل من المكثفات و6.2 ألف برميل من المنتجات النفطية تصديرا يوميا.

وشكل استخراج النفط اليومي المتوسط خلال فترة يناير – سبتمبر من العام الحالي 767 ألف برميل.

وجاء في البيان أنها قدمت معطيات استخراج النفط اليومي في شهر سبتمبر إلى اللجنة الفنية المشتركة للجنة المراقبة المشتركة للأوبك.

يذكر أن مدة سريان "بيان التعاون" الموقع عليه في 7 ديسمبر العام الماضي بشأن خفض استخراج النفط اليومي قدر 1.2 مليون برميل مددت إلى نهاية الربع الأول من عام 2020 ابتداء من أول يوليو العام الجاري.