عالم السياسة الإسرائيلي: لا تنوي إسرائيل فتح السفارة في أرمينيا

باكو، 11 أكتوبر، أذرتاج

صرح العضو السابق في الكنيست الإسرائيلي، ألكسندر زينكر الذي يعتبرونه الأرمن سياسياً وحيداً مقرباً منهم بين السياسيين اليهود، إن بلاده لا تنوي فتح سفارة في أرمينيا.

تفيد وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الإعلام الأرمنية أن ألكسندر زينكر تعلق عدم اعتزام إسرائيل لفتح البعثة الدبلوماسية في يريفان بسببين رئيسيين وهما ضعف العلاقات التجارية والاقتصادية بين إسرائيل وأرمينيا التي لها اقتصاد ضعيف جداً وكذلك انعدام الجالية اليهودية في هذا البلد الذي ينتهج السياسة أحادية العرق.

وفي الوقت نفسه، قال العالم في السياسة والذي هو الرئيس المشارك للمنتدى العام الإسرائيلي - الأرمني، لإذاعة سبوتنيك: "في حالة وجود الشتات الكبير، هناك حاجة إلى التمثيل الدبلوماسي لحل العديد من القضايا. هناك أيضاً جوانب مالية بحتة للقضية ".

في سبتمبر، قررت الحكومة الأرمنية فتح سفارتها في إسرائيل وتنتظر الخطوة المماثلة من الطرف المقابل.