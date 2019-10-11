أذربيجان توسع إمكانياتها السياحية في الشرق الأوسط عبر منصة Wego

باكو، 11 أكتوبر، أذرتاج

بدأ مكتب السياحة الأذربيجاني التعاون عبر الإنترنت مع منصة Wego السياحية المعروفة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

نقل الرئيس التنفيذي لمكتب السياحة الأذربيجاني فلوريان زنغستميت المعلومات بهذا الصدد إلى أذرتاج وقال إنه هناك زيادة كبيرة في عدد الزوار من الشرق الأوسط إلى بلدنا في السنوات الأخيرة.

وقال إن هذا التعاون سيؤدي في المستقبل إلى زيارة المزيد من السياح لأذربيجان التي تقع على الحدود بين أوروبا وآسيا والتي هي وحدة فريدة من نوعها بين الشرق والغرب.

وقال فلوريان زنغستميت أيضاً إنه في عام 2018، سيزور البلاد أكثر من 200 ألف سائح من دول الخليج، وقد ارتفع هذا الرقم بنسبة 30 % مقارنة بالعام الماضي.

أعرب مدير منصة Wego في الشرق الأوسط والهند مأمون حميدان عن موقفه للتعاون مشيراً إلى أن أذربيجان هي واحدة من 3 أفضل وجهات للزيارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأن البحث عن أذربيجان في الإنترنت من قبل الزوار الخليجيين قد زاد بنسبة 60 % في عام 2019 مقارنة بالعام الماضي.