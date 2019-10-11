رئيس كازاخستان يقترح اعتماد نظام التأشيرة الموحد في رابطة الدول المستقلة لتنمية السياحة

باكو، 11 أكتوبر، أذرتاج

اقترح رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف اعتماد نظام التأشيرة الموحد في رابطة الدول المستقلة لتنمية السياحة.

افادت وكالة أذرتاج استناداً إلى وسائل الإعلام الكازاخستانية أن رئيس كازاخستان اقترح في كلمته الملقاة في الاجتماع الموسع لمجلس رؤساء الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة في عشق أباد، اعتماد نظام التأشيرات على غرار "شنغن" وتسميته ب"تأشيرة الرابطة". وأضاف أنه لدى بلدان رابطة الدول المستقلة إمكانات سياحية واسعة ويمكن لدول الكومنولث تعزيز تعاونها المفيد في هذا المجال. في رأي رئيس كازاخستان، يتمتع كل دولة من الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة بمناظر طبيعية وتاريخية وثقافية فريدة من نوعها، والتي تكمل قائمة المرافق السياحية الأكثر شعبية في العالم.

وشدد قاسم جومارت توكاييف على أنه "للأسف، لا تزال هناك اختلافات كبيرة في أنظمة الهجرة والتأشيرة الوطنية. إنها تجعل صعوبات للسياح الذين يرغبون في زيارة عدة دول خلال رحلة واحدة. بالطبع، أنا أعلم أن الأمر لن يكون سهلاً، لكنني أعتقد أن الوقت قد حان لاعتماد نظام التأشيرة الموحد تحت اسم "تأشيرة الوحدة" على غرار تأشيرة "شنغن" في أراضي الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة لمناقشة".

وأضاف رئيس كازاخستان أن هذا النهج سيؤدي إلى زيادة حادة في تدفق السياح في ساحة رابطة الدول المستقلة. وقال: "بالطبع، يجب على خبرائنا العمل بجد على هذه المسألة."