    • / اقتصاد

    اقتصاد


    تجاوز سعر "برنت" 60.5 دولار

    ١٢.١٠.٢٠١٩ [١٠:٤٤]

    باكو، 12 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 60.51 دولار في بورصة لندن بعد ارتفاعه 1.41 دولار وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 54.70 دولار في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه قدر 1.15 دولار.

    AZERTAG.AZ :تجاوز سعر "برنت" 60.5 دولار
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٢.١٠.٢٠١٩ [١٣:٠٧]
    سعر برميل النفط الأذربيجاني يقترب من 64 دولار
    ١١.١٠.٢٠١٩ [١٨:٤٢]
    حجم استخراج النفط اليومي في أذربيجان يبلغ 755 الف برميل
    ١١.١٠.٢٠١٩ [١٣:٠٥‎]
    أسعار النفط في الأسواق العالمية
    ١١.١٠.٢٠١٩ [١٠:٥‎٤]
    بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 61.58 دولار
    تجاوز سعر "برنت" 60.5 دولار