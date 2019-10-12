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    قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 22 مرة خلال اليوم

    ١٢.١٠.٢٠١٩ [١١:٠٣]

    باكو، 12 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    تواصل قوات الاحتلال الأرميني انتهاك نظام وقف إطلاق النار على خط الجبهة حيث أخلت بالهدنة 22 مرة خلال اليوم من مختلف الاتجاهات باستخدام الأسلحة الثقيلة والرشاشات كبيرة العيار.

    وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة نيمبريان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية كمرلي بمحافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية زمنلي بمحافظة كدبك الأذربيجانية.

    كما أن مواقع الاحتلال الأرميني المرابطة قرب قرى طاغي بكلي وقاراقاشلي ومرزيلي بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرية كوراباتكينو بمحافظة خوجاوند الأذربيجانية وقرى أشاغي ويسلي وقاراخانبكلي وأشاغي سيد أحمدلي وقورقان وكوردلر وهوراديز بمحافظة فضولي الأذربيجانية وكذلك بمرتفعات محتلة بمحافظتي تارتار وخوجاوند الأذربيجانيتين استهدفت مواقع الدفاع الأذربيجاني المتقابلة.

    AZERTAG.AZ :قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 22 مرة خلال اليوم
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