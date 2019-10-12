تبيليسي، 12 أكتوبر (أذرتاج). التقى السفير الاذربيجاني في جورجيا دورسون حسنوف مع رئيس الوزراء لهذا البلد جيورجي كاخاريا. أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين ناقشا في اللقاء آفاق تطوير العلاقات بين أذربيجان وجورجيا والمشاريع العملاقة المنفذة في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

AZERTAG.AZ : مناقشة آفاق تطوير العلاقات بين أذربيجان وجورجيا

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