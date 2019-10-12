بحيرة ساحرة في أذربيجان تجتمع فيها 4 فصول بنفس الوقت (صور)

باكو، 12 أكتوبر (أذرتاج).

عند زيارة بحيرة "باتابات"، سترحب بك مناظر طبيعية بديعة إلى درجة أنك ستظن أن خضرتها الوفيرة وزهورها الجميلة عبارة عن لوحة دائمة لا تذبل أبداً. وتوصف هذه البحيرة الساحرة بكونها وجهة يمكن للمرء اختبار الفصول الأربعة فيها بالوقت ذاته!

وتتمتع جمهورية ناخيتشيفان ذات الحكم الذاتي في أذربيجان بمناظر طبيعية تختلف عما قد تصادفه في العاصمة الأذربيجانية باكو، إذ تغيرت ملامحها الطبيعية بسبب صناعة النفط، وفقاً لما قالته صاحبة مدونة "Eternal Arrival"، أليسون غرين، التي قامت بزيارة أذربيجان في عام 2018.

عند زيارة بحيرة "باتابات" في جمهورية ناخيتشيفان ذات الحكم الذاتي في أذربيجان، سترحب بك مناظر طبيعية بديعة.

قالت غرين إنها تشعر أن جمهورية ناخيتشيفان ذات الحكم الذاتي في أذربيجان "غير ملموسة بجبالها وبحيراتها الجميلة".

ومن البحيرات التي زارتها المدونة الأمريكية، التي تعيش في بلغاريا حالياً، هي بحيرة "باتابات"، والتي تكونت عن طريق انحسار الأنهار الجليدية في الماضي، وأشارت المدونة إلى أن البحيرة الآن تمتلئ بالمياه التي تذوب من الجبال المحيطة بها.

زهور متفتحة بين قمم مغطاة بالثلوج

وتُحيط بالبحيرة جبال مغطاة بالثلوج، والتي تبقى على قمم بعض الجبال حتى أواخر الربيع، وفقاً لما قالته غرين، ما يرسم لوحة مثيرة للاهتمام تجمع بين مشهدٍ ربيعي بسبب الألوان الزاهية للنباتات التي تحتضن البحيرة، ومشهدٍ شتائي بسبب الثلوج.

وأشارت الأمريكية أيضاً إلى أن الطقس عند البحيرة متقلب جداً بسبب كونه على ارتفاع ألفين و500 متر فوق مستوى سطح البحر.

بحيرة "باتابات" في جمهورية ناخيتشيفان ذات الحكم الذاتي في أذربيجان.

وعند زيارتها للبحيرة في مايو من العام الماضي، لاحظت غرين أن الطقس كان مشمساً جداً، ومع ذلك، كانت هناك الكثير من الثلوج التي تغطي قمم الجبال المجاورة.

ولذلك، توصف البحيرة كمكان يمكن للمرء أن يختبر فيه الفصول الأربعة في الوقت ذاته.

وتتميز ناخيتشيفان بتنوع المناظر الطبيعية فيها، ولاحظت غرين ذلك خلال رحلة بالسيارة من مدينة ناخيتشيفان إلى البحيرة، والتي استمرت لساعة تقريباً، إذ تغير المنظر بسرعة من تضاريس حمراء شبيهة بالصحراء إلى حقول عشبية غنيّة تتناثر بينها زهور الخردل الصفراء.

وبما أن جمهورية ناخيتشيفان ذات الحكم الذاتي في أذربيجان لا تستقبل الكثير من السياح، يتكون معظم زوار بحيرة "باتابات" من السكان المحليين، إذ قالت غرين: "رأينا الكثير من الأشخاص وهم يقومون بالشواء، وقطف الأزهار أثناء تواجدنا هناك!"

وللاستمتاع بوقتك في هذه البحيرة، تنصح غرين باتباع خطوات السكان المحليين، والقيام نزهة بين الزهور، أو التنزه على الجبال المجاورة، والاستمتاع بالهواء الجبليّ المنعش.

وقد ترغب في توثيق جمال هذه البحيرة من خلال التنزه حولها لالتقاط الصور أيضاً، فاحرص على حمل كاميرتك معك!