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    اللاعب الأذربيجاني الفتي بطلا للعالم في الشطرنج

    ١٢.١٠.٢٠١٩ [١٤:٢٤]

    باكو، 12 أكتوبر (أذرتاج).

    فاز اللاعب الاذربيجاني آيدين سليمانلي ببطولة العالم للشطرنج تحت 14 عاما في ممباي الهندية.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه التظاهرة الرياضية العالمية بدأت في الأول من أكتوبر. واليوم تقام الجولة الحادية عشرة الأخيرة من المنافسات. انتصر الاذربيجاني آيدين سليمانلي في لقائه الأخير مع الكازاخستاني آمانزول سلطان ليضيف نقطة تالية الى رصيده (9 نقط من 11 جولة).

    يذكر ان بطولة العالم للشطرنج للشباب جمعت أكثر من 700 مشارك مما يزيد عن 65 بلدا وأقيمت بين البنين والبنات تحت 14 و16 و18 عاما.

    AZERTAG.AZ :اللاعب الأذربيجاني الفتي بطلا للعالم في الشطرنج
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