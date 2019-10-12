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    محمد شريعتمداري: إيران حريصة على توسيع العلاقات مع أذربيجان في كافة المجالات

    ١٢.١٠.٢٠١٩ [١٤:٣٢]

    طهران، 12 أكتوبر (أذرتاج).

    يمكن توسيع العلاقات بين ايران وأذربيجان في مجال الصيدلية.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير التجارة والعمل والرفاه الاجتماعي الإيراني محمد شريعتمداري.

    قال ان المشروعين جاري تنفيذهما حاليا في هذا المجال. ان انشاء مصنع الصيدلية في محافظة بيراللاهي في باكو سيخدم تعزيز علاقات التعاون. في الوقت ذاته، سيلبي هذا المصنع احتياجات القطاع الصحي الى الادوية.

    أضاف ان احتياجات إيران من الأدوية يتم تلبيتها بنسبة 30 في المائة من قبل المصانع التابعة لوزارة التجارة والعمل والرفاه الاجتماعي. قال ان مصانع الادوية التابعة للوزارة يمكنها إقامة التعاون مع أذربيجان أيضا.

    وزاد الوزير الإيراني ان ايران تعتبر جمهورية أذربيجان دولة صديقة وشقيقة لها وحريصة على توسيع علاقات التعاون معها في كافة المجالات.

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    محمد شريعتمداري: إيران حريصة على توسيع العلاقات مع أذربيجان في كافة المجالات