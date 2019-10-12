من مهرجان التفاح في قوبا (صور)

باكو، 12 أكتوبر (أذرتاج).

بدا اليوم في محافظة قوبا مهرجان التفاح السنوي.

أفاد مراسل أذرتاج أن مهرجان التفاح نظمت في حديقة حيدر علييف للثقافة والاستراحة.

ينظم المهرجان سنويا منذ عام 2012 بحضور ممثلي البلدان الأجنبية ورجال أعمال من قوبا وباحثين وأرباب الفن البارزين.

تعرض في المهرجان أنواع التفاح التي تنبت في المحافظة والحلويات والمشروبات المصنوعة من التفاح مع تقديم رقصات شعبية.