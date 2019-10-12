توقيع اتفاقية حول التعاون بين اتحاد رواد العمل الأذربيجاني والغرفة التجارية لمونتنغرو

باكو، 12 أكتوبر (أذرتاج).

تم التوقيع على اتفاقية حول التعاون بين اتحاد رواد العمل الأذربيجاني والغرفة التجارية لمونتنغرو.

قال هذا لوكالة أذرتاج من المركز الاقتصادي والثقافي بين أذربيجان ومونتنغرو.

تنص الاتفاقية على ضرورة بحث إمكانيات حول التعاون والمشاريع المشتركة بين الطرفين وترويج توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية وإمكانيات الاستثمار المتبادل.

من المتوقع ان تساهم هذه الاتفاقية في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.