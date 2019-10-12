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    سياسة


    الاجتماع المقبل لمجلس وزراء الدفاع لرابطة الدول المستقلة يعقد في باكو

    ١٢.١٠.٢٠١٩ [١٦:٢٦]

    باكو، 12 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    سيعقد الاجتماع المقبل لمجلس وزراء الدفاع لرابطة الدول المستقلة في باكو.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير الدفاع الجنرال ذاكر حسنوف في اجتماع الخدمة. اعطى وزير الدفاع التعليمات ذات الصلة بشأن الإعداد لتنظيم رفيع المستوى للاجتماع القادم لمجلس وزراء رابطة الدول المستقلة الذي سيعقد في باكو في أواخر أكتوبر.

    AZERTAG.AZ :الاجتماع المقبل لمجلس وزراء الدفاع لرابطة الدول المستقلة يعقد في باكو
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