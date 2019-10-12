زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب اليابان

طوكيو، 12 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر اليوم الساحل الشمالي الشرقي لليابان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الهزات الأرضية وقعت على بعد 80 كيلومترا من محافظة جيبا وعلى عمق 68 كيلومترا.

ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.