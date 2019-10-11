استعراض جوانب العلاقات والتأثيرات المتبادلة لاستراتيجية السياحة وإدماج الأجانب

باكو، 11 أكتوبر، أذرتاج

يعقد مكتب الهجرة الإقليمي في باكو مناقشات عامة حول "استراتيجية تنمية السياحة وإدماج الأجانب".

أبلغ جهاز الدولة للهجرة وكالة أذرتاج أن القائم بأعمال نائب رئيس الإدارة العامة لسياسة الهجرة والحماية القانونية لدى الجهاز مؤقتاً ومستشار جهاز الهجرة كايان حاجيف قدم معلومات مفصلة عن سياسة الهجرة التي تعتمدها الخدمة على صعيد إستراتيجية تنمية السياحة، بما فيها التعديلات الاخيرة في التشريعات بخصوص تسجيل الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية والقواعد الجديدة في مجال منح التأشيرات والتطبيق الجديد في هواتف الموبايل والموضوع قيد الاستثمار وغيرها من الموارد المتاحة.

أوضح رئيس المجلس الاجتماعي لدى جهاز الدولة للهجرة آذر اللهفيرنوف أسباب الزيادة في الإقامة المؤقتة والدائمة. وتحدث عن تنفيذ ناجح لاستراتيجية السياحة في أذربيجان. أكد رئيس المجلس على أهمية دمج الأجانب الذين يعتزمون العيش بشكل مؤقت ودائم في أراضي البلد في المجتمع.

في معرض حديثها عن أهداف وغايات مشروع دمج الأجانب، تحدثت رئيسة جمعية "الرفاه الاجتماعي والمشرَّدين" ليلى حسينوفا عن خطة العمل التي ستحقق في المستقبل.

ودارت النقاشات في الدورة حول أهمية عمل التوعية وتدريب المرشدين السياحيين المحليين وإصدار التراخيص للعمل السياحي في الترويج السياحي وعدد من القضايا الرئيسية.