الرئيس إلهام علييف: لا مجال لتمجيد الفاشية في ساحة رابطة الدول المستقلة

باكو، 11 أكتوبر، أذرتاج

لقد عارضنا، نحن رؤساء الدول مراراً وتكراراً تمجيد الفاشيين كأبطال. للأسف، هذا هو الحال في رابطة الدول المستقلة، وخاصة في أرمينيا. هناك، وضعت السلطات السابقة في وسط يريفان النصب التذكاري للجلاد النازي والخائن كاريغين تير- أروتينيان الذي خدم النازيين تحت اسم كاريغين نيجده. لقد احتجت مجموعة كبيرة من قدامى الحرب من دول رابطة الدول المستقلة مراراً وتكراراً على هذه الخطوة الوقحة للإدارة السابقة لأرمينيا.

أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف صرح بذلك في الاجتماع لمجلس رؤساء الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة في عشق أباد.

أفاد رئيس الدولة أن وزارة الخارجية الروسية قدمت في مايو 2019 تقريراً عن "الوضع المتعلق بتمجيد الفاشية كبطولة والأنواع الأخرى لممارسات خلق الظروف الملائمة لانتشار الفاشية الجديدة والأشكال الحديثة للعنصرية والتمييز العنصري والكراهية العرقية والدينية". وجاء في ذلك التقرير: "اتخذ حزب الجمهوريين الحاكم في أرمينيا سابقاً خطوات لتخليد ذكرى كاريغين نيجده ذي التوجه القومي وشخص دون موقف سياسي محدد والذي وردت المعلومات عن تعاونه مع الرايخ الثالث" هو موقف وزارة الخارجية الروسية.

وشدد رئيس الدولة على أنه "في عام 2016، نصب تمثال يبلغ ارتفاعه 6 أمتار لهذا الجلاد الخائن في وسط العاصمة الأرمينية. للأسف، فإن الحكومة الأرمنية الجديدة لم تزل هذا التمثال بعد". وقال "إنني أعتقد ألا مجال لتمجيد الفاشية في ساحة رابطة الدول المستقلة ".