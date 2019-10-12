"أذركوسموس" وقعت اتفاقية التعاون مع "كاسبيان سات"

باكو، 12 أكتوبر، أذرتاج

تم توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية "أذركوسموس"(Azerkosmos ASC) المساهمة المفتوحة وشركة "كاسبيان سات" (CaspianSAT) التي تقدم خدمات الاتصالات في البجر.

أفيد من الجمعية المساهمة المفتوحة لأذرتاج أنه بموجب الاتفاقية ستقدم "كاسبيان سات" خدمات الاتصالات الموثوق بها للسفن في بحار الخزر والأسود وأزوف والخليج ونهر الفولغا والجزء الشرقي من البحر المتوسط بالاستفادة من موارد قمري "أذرسبيس-1" و"أذرسبيس-2" الاصطناعيين.

اعتباراً من شهر أكتوبر من هذا العام، ستقدم بعض الخدمات الإضافية مثل الإنترنيت عبر القمر االصناعي والمكالمات الهاتفية والبث التليفزيوني بواسطة موارد قمري "أذرسبيس-1" و"أذرسبيس-2" الاصطناعيين على منصة "كاسبيان سات".

من الجدير بالذكر أن شركة CaspianSAT أذربيجانية التي تعمل منذ عام 2014 تخصصت في مجال تقديم خدمات المواصلات عبر الأقمار الصناعية للسفن والمنشآت في بحر الخزر. تم تصميم الحلول التي تقدمها "كاسبيان سات" للمناطق التي من المستحيل أو من الصعب إقامة المواصلات التقليدية فيها.