سفر مهدييف: النقل المتبادل للوثائق عبر الأنظمة الإلكترونية بين المؤسسات الجمركية في أذربيجان وتركيا وجورجيا هو مشروع هام.

أنقرة، 12 أكتوبر، أذرتاج

كان الاجتماع الثالث للجنة المشتركة للشؤون الجمركية بين لجنة الدولة للجمارك لجمهورية أذربيجان ووزارة التجارة التركية مثمراً. توفر الوثائق الموقعة أرضية ثابتة لتنظيم العمل في نقاط التفتيش الجمركية وفقاً لمتطلبات العصر الحديث.

جاءت هذه الأفكار في التصريحات التي أدلى بها رئيس لجنة الدولة للجمارك فريق الركن سفر مهدييف لوكالة أذرتاج.

وقال رئيس اللجنة إن الطرفين سيواصلان تبادل الخبرات بشأن نظام العبور المبرمج الجديد في الكمبيوتر (NCTS) وتعزيز التعاون بين مراكز تعليم مدربي الكلاب البوليسية من البلدين وضمان تواصل عقد اللقاءات المنتظمة بين مكتبي الجمارك لمنطقتي "ديل أوجو" و"سدرك" وبيان الموقف المشترك في القيام بالأنشطة في المكتب الإقليمي الأوروبي في تعزيز قدرات المنظمة العالمية للجمارك.

وقال سفر مهدييف أيضاً إن المسائل مثل ضمان العبور السريع من نقاط التفتيش الجمركية ومن جملتها تسهيل حركة البضائع والمركبات وتبسيط نقل البضائع على خط باكو- تبيليسي- كارس لسكة الحديد (BTK) هي من ضمن المشروعات المهمة والمتفقة بمصالح الطرفين. من المزمع عقد اجتماعات العمل بين هيئات الجمارك في أذربيجان وتركيا وجورجيا لزيادة كفاءة النقل لخط باكو- تبيليسي- كارس لسكة الحديد. يعتبر تحقيق النقل المتبادل للوثائق من خلال نظام إلكتروني الموحد من أحد أهداف هذا التعاون الثلاثي.

صابر شاهتختلي

المراسل الخاص لأذتاج

أنقرة.