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    مواجهة منتخب أذربيجان مع أقرانه التشيكي

    ١٢.١٠.٢٠١٩ [١٧:٥‎٤]

    باكو، 12 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    ستقام اليوم مباراة أخرى لمنتخب أذربيجان لكرة القدم تحت 19 عاما ضمن تصفيات بطولة أوروبا.

    أفادت وكالة أذرتاج أن منتخبنا سيقابل مع الفريق التشيكي. ستبدأ المباراة في الساعة 20:00 بتوقيت باكو.

    سيدير الحكم الرئيسي المالطي آلان ماريو سانت مباراة بين الفريقين. وسيساعداه لوك بورتيلي (المالطي) وهرفوي راديتش (الكرواتي). أما الحكم الرابع فران يوفيتش (الكرواتي).

    AZERTAG.AZ :مواجهة منتخب أذربيجان مع أقرانه التشيكي
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