طاقم الحكام الصربيين يدير مباراة بين أذربيجان وسويسرا
AzerTAg.az
١٢.١٠.٢٠١٩ [١٨:٠٩]
باكو، 12 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
تم تحديد أسماء الحكم الذين سيديرون مباراة بين منتخبي أذربيجان وسويسرا لكرة القدم تحت 21 عاما ضمن تصفيات بطولة أوروبا.
أفادت وكالة أذرتاج أن المباراة سيديرها طاقم الحكام الصربيين – حكم الساحة نوفاك سيموفيتش بمساعدة سفيتوزار زيفين ونيكولا ديوروفيتش والحكم الرابع ميلوس ميلانوفيتش.
والجدير بالذكر أن المباراة ستجرى في 15 أكتوبر بملعب "Kapital Bank Arena" وفي الساعة 20:00 بتوقيت باكو.
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