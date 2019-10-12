منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مستعدة للإصلاحات الضريبية

باكو ، 12 أكتوبر، أذرتاج

قدمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المقترحات والتي تم إعدادها خلال عدة أشهر لتغيير النظام الضريبي.

أفيد ل أذرتاج من مركز الصحافة والمواصلات لوزارة الضرائب أن التركيز الرئيسي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوجه على حقيقة أن شركات التكنولوجيا الكبرى وغيرها من الشركات متعددة الجنسيات تدفع المزيد من الضرائب في البلدان التي تبيع فيها منتجاتها. وفقاً للمقترحات الجديدة، يتعين على الشركات العاملة في البلدان المختلفة دفع الضرائب بما يتناسب مع أرباحها في كل من تلك البلدان. بالإضافة إلى شركات التكنولوجيا، سيتم تطبيق القواعد الجديدة أيضاً على الشركات المخصصة لبيع السيارات والسلع الفاخرة في مختلف البلدان.

وتأمل المنظمة أن توافق بلدان مجموعة العشرين (G20) على الأحكام الأساسية للقواعد الجديدة بحلول يناير 2020.