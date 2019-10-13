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    اقتصاد


    أذربيجان تخطط في تصدير البندق إلى 3 بلدان

    ١٣.١٠.٢٠١٩ [١٦:٥‎٧]

    باكو، 13 أكتوبر، أذرتاج

    ستصدر أذربيجان البندق إلى ليتوانيا وإيطاليا وبلغاريا.

    أفيد من المكتب الصحفي لوزارة الاقتصاد لأذرتاج أن رجال الأعمال الأذربيجانيين عقدوا اجتماعات مع نظرائهم الأجانب في إطار معرض "أنوغا 2019" الدولي للأغذية المنعقد في مدينة كولونيا بألمانيا في الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر ووقعوا الاتفاقيات والعقود للتصدير.

    وقعت شركة "أذرستار" (Azerstar) التي تعمل في مجال إنتاج البندق عقداً مع الشركة الليتوانية لتصدير 22 طناً من بذور البندق وعقد تصدير 22 طناً من البندق مع الموزع الإيطالي و10 أطنان مع الشركة البلغارية.

    بالإضافة إلى ذلك، توصل معمل "لذة" للبسكويت والشوكولاتة إلى اتفاق مبدئي لتصدير 20 طناً من منتجات الحلويات ومعمل المعلبات ومعمل "بابك سيراب" لتصدير منتجاتهما

    AZERTAG.AZ : أذربيجان تخطط في تصدير البندق إلى 3 بلدان
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